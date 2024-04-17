Олжасу Бектенову показали с цифровые инструменты по прогнозу паводковой ситуации

По поручению премьер-министра в Казахстане разработаны цифровые инструменты для поддержки отечественных товаропроизводителей и по прогнозу паводковой ситуации, передаёт BaigeNews.kz.

Разработанные системы позволяют отслеживать работу каждого производственного предприятия, в режиме онлайн выявлять факты ущемления интересов со стороны госорганов.

Цель – дать дополнительный импульс развитию казахстанского производства для снижения доли импорта на рынке страны.

С учётом паводковой ситуации в ряде регионов Казахстана рассмотрен прототип системы моделирования паводков и прогнозирования наполнения водохранилищ.

В рамках разработки прототипа созданы алгоритмы для моделирования и расчёта водостока, проведены пилотные испытания на нескольких участках рек. Цифровой инструмент позволит проводить расчёты зарегулированного и нерегулируемого водостока, а также отображать на карте зоны подтопления при заданном уровне воды.

По итогам экспертных обсуждений представленных цифровых решений глава правительства Олжас Бектенов одобрил проекты и поручил в пилотном режиме начать внедрение.

Премьер-министр поручил в кратчайшие сроки запустить сервис по приёму заявок на возмещение ущерба от паводков, а также вести учёт и контроль выполнения противопаводковых мероприятий в онлайн-формате посредством имеющихся камер видеонаблюдения.

"Глава государства в своем Послании поставил стратегически важную задачу – превратить Казахстан в IT-страну. Для правильных управленческих решений нужно владеть качественной оперативной информацией и использовать новые технологии. Необходимо масштабировать предложенные подходы по другим отраслям экономики. Все инструменты и сведения имеются. Нужно правильно выстроить обмен данными и интеграцию систем", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину поручено обеспечить своевременное обновление данных и форсированное внедрение цифровых инструментов во все сферы жизнедеятельности.