Олжас Бектенов вручил благодарственные письма победителям IV зимних юношеских Олимпийских игр

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов вручил благодарственные письма от имени Главы государства победителям и призерам IV зимних юношеских Олимпийских игр, которые прошли с 19 января по 1 февраля в Канвондо (Республика Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Глава правительства зачитал благодарственное письмо Президента РК Касым-Жомарта Токаева и поздравил спортсменов с достигнутыми результатами. Он отметил, что завоеванное золото – первое для Казахстана в истории зимних Олимпийских игр среди молодежи. В целом по общему медальному зачету республика заняла 20-е место среди 78 стран мира.

"Спорт – это важный фактор повышения престижа страны, укрепления веры людей в силу и растущий потенциал государства. Казахстанцы гордятся вашими победами. Искренне убежден, что за такими целеустремленными молодыми спортсменами как вы – будущее нашей страны. Отдельной благодарности заслуживают наставники и тренеры, которые поддерживали вас на пути. Сегодняшний успех – это серьезная заявка на будущие олимпийские достижения", — сказал Олжас Бектенов.

Благодарственные письма получили победитель IV зимних юношеских Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина Илья Мизерных и тренер Кайрат Биекенов. Также отмечены бронзовые призеры в хоккее с шайбой: Арсений Кучковский, Никита Кулаков, Темирлан Айболулы, Матвей Решетько, Расул Турсынов, Жахангер Тлеухан, Таир Бигаринов, Егор Кравченко, Роман Мичуров, Адильхан Саттар, Ануар Ахметжанов и тренер Рамазан Кайдаров.