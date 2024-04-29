Олжас Бектенов: Следующая задача – защитить Атырау

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание по паводковой ситуации на западе страны, где продолжительное время ведётся усиленная работа по защите региона от большой воды, передаёт BaigeNews.kz.

Глава правительства поставил перед руководством Атырауской области задачу по максимальной защите города и населённых пунктов от приближающихся паводковых вод.

Правительством поручено организовать работу по аналогии с Западно-Казахстанской областью, где превентивные мероприятия, мобилизация военнослужащих и спасателей из 14-ти регионов с учётом привлечённой инженерной техники позволили пройти пик без масштабных разрушений. К работе в ЗКО было привлечено свыше 11 тысяч человек и порядка 2 тысяч единиц техники. Возведены защитные сооружения, протяжённостью порядка 150 километров, уложено 1,3 миллиона единиц мешкотары.

В Уральске дамбы, возведённые вдоль 18 жилых массивов, полностью обеспечили их защиту. В жилые дома и социальные объекты города вода не дошла. Имеются подтопленные садоводческие товарищества и ряд домов, расположенных в пойме реки Жайык, откуда жители были заблаговременно эвакуированы.

По данным акимата Западно-Казахстанской области, на сегодня жители 909 домов уже вернулись в свои жилища, в безопасные места для выпаса было отогнано свыше 5 тысяч голов скота. Областным оперативным штабом и Комиссией по ликвидации последствий собрано порядка 8 тысяч заявлений, проведена оценка более тысячи домов. 1672 семьи получили единовременную выплату в размере 100 МРП. Работа по оказанию помощи пострадавшим продолжается.

"Ситуация с паводками стабилизируется. В Западно-Казахстанской области пик большой воды пройден. Здесь надо отметить слаженную работу всех привлеченных подразделений. Благодаря совместным действиям не допущено подтопление 84 населённых пунктов, а также минимизированы последствия паводков в регионе. Сейчас новой угрозы подтопления домов нет, — отметил Олжас Бектенов. — Выражаю большую благодарность всем военнослужащим и сотрудникам министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, местных исполнительных органов, организаций, волонтёрам и всем неравнодушным гражданам, которые участвовали в противопаводковых мероприятиях".

Главной задачей на сегодня является подготовка Атырауской области. Ежедневно уровень воды реки Жайык поднимается. До опасной отметки остается порядка 100 сантиметров.

"Сейчас большая вода идёт в Атыраускую область, пик ожидается в ближайшие дни. Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяжённость и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений", — подчеркнул глава правительства.

На сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тысяч человек и более 1 200 единиц техники. В регионе построено более 500 километров дамб, в том числе 242 километра вдоль жилых массивов в Атырау, использовано более 4,8 миллиона единиц мешкотары.

В устье реки, на Каспийском море, продолжаются дноуглубительные работы: выкопано 1 408 метров и изъято 11 538 кубометров грунта.

В заключение глава правительства отметил, что в основном по стране опасность паводков пройдена.