Олжас Бектенов ответил на вопросы жителей Кульсары

По поручению Главы государства премьер-министр, руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов проверил текущую ситуацию в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Премьер совершил облёт территории и осмотрел ход берегоукрепительных работ.

Олжас Бектенов поговорил с жителями города Кульсары и ответил на их вопросы по усилению принимаемых мер.

"Во время облёта осмотрено состояние рек Жайык и Жем, где отмечается половодье. Режим ЧС природного характера местного масштаба сохраняется в Жылыойском и Кызылкогинском районах. На сегодня в Кызылкогинском районе сняты угрозы в селах Миялы, Аккора, Жангельдино, Жаскайрат и Коздикара. По причине поднятия уровня реки Жем со стороны Уилского района Актюбинской области произошло подтопление города Кульсары Жылыойского района. Эвакуировано 28 551 человек", — говрится в сообщении.

В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, а также подрыв искусственных плотин, расположенных вдоль реки Жем. Это позволило перенаправить русло реки и обеспечить беспрепятственное течение воды, увеличив пропускную способность течения в сторону Каспийского моря и снизив риски паводковых затоплений.

В свою очередь, жители и волонтеры делают всё, чтобы не допустить подтопления жилого сектора.