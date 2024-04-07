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Олжас Бектенов ответил на вопросы жителей Кульсары

Сегодня, 12:42
АВТОР
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t.me/KZgovernment Сегодня, 12:42
Сегодня, 12:42
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Фото: t.me/KZgovernment

По поручению Главы государства премьер-министр, руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов проверил текущую ситуацию в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Премьер совершил облёт территории и осмотрел ход берегоукрепительных работ. 

Олжас Бектенов поговорил с жителями города Кульсары и ответил на их вопросы по усилению принимаемых мер.

"Во время облёта осмотрено состояние рек Жайык и Жем, где отмечается половодье. Режим ЧС природного характера местного масштаба сохраняется в Жылыойском и Кызылкогинском районах. На сегодня в Кызылкогинском районе сняты угрозы в селах Миялы, Аккора, Жангельдино, Жаскайрат и Коздикара.  По причине поднятия уровня реки Жем со стороны Уилского района Актюбинской области произошло подтопление города Кульсары Жылыойского района. Эвакуировано 28 551 человек", —  говрится в сообщении.

В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, а также подрыв искусственных плотин, расположенных вдоль реки Жем. Это позволило перенаправить русло реки и обеспечить беспрепятственное течение воды, увеличив пропускную способность течения в сторону Каспийского моря и снизив риски паводковых затоплений. 

В свою очередь, жители и волонтеры делают всё, чтобы не допустить подтопления жилого сектора.

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