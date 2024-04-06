Олжас Бектенов и вице-премьеры работают в регионах со сложной паводковой ситуацией

По поручению президента для стабилизации паводковой ситуации Премьер-Министр и вице-премьеры работают в регионах со сложной паводковой ситуацией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Премьер-министр, руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов находится в Костанайской области.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр направляется в Северо-Казахстанскую область.

Заместители премьер-министра Серик Жумангарин отправляется в Актюбинскую область, Нурлан Байбазаров – в Западно-Казахстанскую область.

В ночь с 5 на 6 апреля заместитель Премьер-Министра Канат Бозумбаев вылетел в Атыраускую область.

Ранее Олжас Бектенов проверил работы в Актюбинской области по ликвидации последствий паводков, а также готовность Восточно-Казахстанской области к возможным паводкам.