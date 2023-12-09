Выигравший у Василия Левита олимпийский чемпион сделал заявление

Олимпийский чемпион‑2016 из России Евгений Тищенко заявил, что ему предлагали выступать за Казахстан на профессиональном уровне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Тищенко 9 декабря в Дубае на турнире "Ночь чемпионов IBA" встретится с немцем Леоном Хартом в бою за вакантный пояс WBA в новой весовой категории - до 101,6 килограмма.

В финале Игр‑2016 Тищенко победил казахстанца Василия Левита. Решение судей вызвало неодобрительный гул болельщиков, ряд СМИ сочли его спорным.

"Буду честен, после Олимпиады я читал комментарии и переживал из‑за этого. Эти комментарии читали родственники и родители. А сейчас я набрался опыта. Да и у меня столько болельщиков из Казахстана, они сразу всю информацию обо мне видят, новости выходят чуть ли не раньше всех (улыбается)", — приводит его слова "Матч ТВ".

На счету 32‑летнего Тищенко 12 побед и одно поражение на профи-ринге. 35-летний Харт одержал 22 победы при пяти неудачах и одной ничьей.

Василий Левит - участник двух Олимпийских игр, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира, первый в истории Казахстана трёхкратный чемпион Азии, двукратный призёр чемпионата Азии, многократный победитель и призёр международных и национальных турниров по боксу.

В 2022 году казахстанский боксёр стал руководителем управления физической подготовки персонала Агентства по противодействию коррупции.