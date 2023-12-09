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Выигравший у Василия Левита олимпийский чемпион сделал заявление

Сегодня, 04:27
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instagram.com/tishchenkoteam Сегодня, 04:27
Сегодня, 04:27
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Фото: instagram.com/tishchenkoteam

Олимпийский чемпион‑2016 из России Евгений Тищенко заявил, что ему предлагали выступать за Казахстан на профессиональном уровне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Тищенко 9 декабря в Дубае на турнире "Ночь чемпионов IBA" встретится с немцем Леоном Хартом в бою за вакантный пояс WBA в новой весовой категории - до 101,6 килограмма.

В финале Игр‑2016 Тищенко победил казахстанца Василия Левита. Решение судей вызвало неодобрительный гул болельщиков, ряд СМИ сочли его спорным. 

"Буду честен, после Олимпиады я читал комментарии и переживал из‑за этого. Эти комментарии читали родственники и родители. А сейчас я набрался опыта. Да и у меня столько болельщиков из Казахстана, они сразу всю информацию обо мне видят, новости выходят чуть ли не раньше всех (улыбается)",  приводит его слова "Матч ТВ".

На счету 32‑летнего Тищенко 12 побед и одно поражение на профи-ринге. 35-летний Харт одержал 22 победы при пяти неудачах и одной ничьей.

Василий Левит - участник двух Олимпийских игр, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира, первый в истории Казахстана трёхкратный чемпион Азии, двукратный призёр чемпионата Азии, многократный победитель и призёр международных и национальных турниров по боксу.

В 2022 году казахстанский боксёр стал руководителем управления физической подготовки персонала Агентства по противодействию коррупции.

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