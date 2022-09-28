Призёр Олимпийских игр Василий Левит устроился на работу в Антикор

Фото: instagram.com/vassiliy_levit

Серебряный призёр Олимпийских игр Василий Левит вступил в ряды Антикоррупционной службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Казахстанского боксёра назначили руководителем управления физической подготовки персонала Агентства по противодействию коррупции. Он займётся повышением уровня физической подготовки сотрудников антикоррупционной службы и популяризацией службы в правоохранительных органах, говорится в сообщении ведомства.

Василий Левит родился в 1988 году, уроженец Костанайской области, образование высшее.

Заслуженный мастер спорта РК, Участник двух Олимпийских игр, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира (2017 г., 2019г.), первый в истории Казахстана трёхкратный чемпион Азии (2009 г., 2015 г., 2017 г.), двукратный призёр чемпионата Азии (2019 г., 2021 г.), многократный победитель и призёр международных и национальных турниров по боксу.

За вклад в развитие страны награждён орденом "Барыс" II степени.