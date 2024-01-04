Олимпийские игры в Южной Корее: казахстанцы завоевали 30 лицензий
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Казахстанцы завоевали 30 лицензий на участие в зимней юношеской Олимпиаде Канвон-2024. Таким образом, 42 спортсмена представят Казахстан на зимних юношеских олимпийских играх, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет.
По информации комитета, юношеская национальная сборная участвует в пяти видах спорта из семи.
Зимние юношеские Олимпийские игры Канвон-2024 откроются 19 января и пройдут до 1 февраля. Участие в юношеских стартах примут 1800 спортсменов из 50 стран мира. Будет разыгран 81 комплект медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).
О ходе подготовительного процесса сборных команд к участию в зимней юношеской Олимпиаде 2024 сообщили руководители ведомств, главные и государственные тренеры, отметив, что в настоящее время юношеская сборная Казахстана вышла на заключительный этап подготовки.
"На юношеских Олимпийских Играх в Южной Корее Казахстан представят 42 спортсмена в пяти видах спорта и 10 дисциплинах: биатлон, кёрлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, хоккей с шайбой, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл параллельный могул. Наши спортсмены завоевали 30 ценных лицензий. Хороший прогресс по сравнению с предыдущими зимними юношескими Играми 2020 года в Лозанне, где сборная состояла из 26 атлетов в четырех видах спорта", - отметил генеральный секретарь НОК РК во время совещания Андрей Крюков.
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