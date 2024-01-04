Олимпийские игры в Южной Корее: казахстанцы завоевали 30 лицензий

Казахстанцы завоевали 30 лицензий на участие в зимней юношеской Олимпиаде Канвон-2024. Таким образом, 42 спортсмена представят Казахстан на зимних юношеских олимпийских играх, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет.

По информации комитета, юношеская национальная сборная участвует в пяти видах спорта из семи.

Зимние юношеские Олимпийские игры Канвон-2024 откроются 19 января и пройдут до 1 февраля. Участие в юношеских стартах примут 1800 спортсменов из 50 стран мира. Будет разыгран 81 комплект медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).

О ходе подготовительного процесса сборных команд к участию в зимней юношеской Олимпиаде 2024 сообщили руководители ведомств, главные и государственные тренеры, отметив, что в настоящее время юношеская сборная Казахстана вышла на заключительный этап подготовки.