Окраины Караганды превратились в стихийные мусорные полигоны

С приходом весны Караганда начала утопать в мусоре. В социальных сетях все чаще появляются публикации жителей с жалобами на стихийные свалки. Если в центре горожане жалуются на нехватку мусорных контейнеров, то живущие на окраине устали беспомощно наблюдать за ростом гор несанкционированно вывезенного ТБО рядом со своими домами. Местная власть принимает меры, но насколько они действенны, этот вопрос открытый. В мусорной проблеме разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

В этом году на уборку территории города Караганды было выделено 382 миллиона тенге. Из них 227 миллионов на район им. Казыбак би и 155 миллионов на район А. Бокейхана.

"В рамках содержания внутриквартальных проездов, заездов подрядными организациями производятся работы по уборке крупногабаритного мусора вокруг контейнерных площадок по району Бокейхана города Караганды. На текущий год было выделено 155 млн. тенге. Вывозится мусор на полигоны, принадлежащий ТОО "Горкомтранс" и ТОО "Ресайклинг". Приблизительно в год вывозится 50 тысяч м3 мусора", - сообщили в акимате района им. А. Бокейхана.

А район имени Казыбек би в силу своей обширности был разделен на два сектора.

"Уборка территории района имени Казыбек би осуществляет в рамках содержания внутриквартальных проездов района, на которые выделены средства в размере 227 млн тенге на 2024 год. На данный момент в рамках содержания внутриквартальных проездов района проводятся работы по уборке территории города, сбору и вывозу крупногабаритного мусора. Территория района разделена на 2 сектора. Вывоз собранного мусора осуществляется на полигон ТОО "Горкомтранс", - пояснили в акимате района им. Казыбек би.

Если же акиматы, проблемы с мусором на центральных улицах и жилых массивах решают за счет коммунальных служб, то до залежей хлама на окраине города руки властей уже не доходят.

Проблема в том, что многие крупные предприятия и собственники бизнеса из-за которых и скапливается мусор, игнорируют требования санитарных норм. В результате строительный и прочий мусор образует целые поля свалок. Одна из таких раскинулась возле ТЭЦ-1. Жители близлежащих домов возмущены тем, что неподалеку от них образовывается место для массового вывоза отходов.

"При сильном ветре в сторону наших домов летит мусор со стороны ТЭЦ. Благо нас спасает лесопосадка. Основное количество мусора застревает среди деревьев. Но мы возмущены, потому что, во-первых, это портит вид и губит природу, во-вторых, там часто играют наши дети. Какой мы им пример подаем? Вот мы убираемся у себя во дворе. Они это видят, а чуть выйдут за забор, там сразу куча мусора. Мы бы и сами убрали его. Но мой возраст, не позволяет поднимать тяжести. А люди, когда видят, что кучка отходов собралась, сразу же там устраивают огромную свалку. Если вовремя это все не убирать, то мы скоро потонем в мусоре. А представьте, если все это начнет испускать неприятные запахи? Мы же тут задохнемся!", - возмущается жительница Татьяна Осипова.

Эта жалоба жителей дошла и до экологов. Но единственное, что они могут – это направить письмо в полицию и акимат.

"По вопросу несанкционированной свалки в районе ТЭЦ-1 Департаментом экологии направлены письма в адрес аппарата акима района. Также в Департамент полиции направлено письмо для выявления и привлечения к ответственности нарушителей. Согласно Кодексу об административных правонарушении предусмотрена статья 344. Кроме того, департаментом начались работы по выявлению новых несанкционированных свалок рейдовыми мероприятиями. Таким образом, в городе Балхаш уже было привлечено к административной ответственности физическое лицо за вывоз отходов на несанкционированные места. В 2023 году департаментом проводились работы по выявлению нарушений. За прошлый год были организованы 150 выездов", - сообщил главный специалист Департамента экологии по Карагандинской области Алмас Бекжанов.

По мнению общественника и экоактивиста Дмитрия Калмыкова, все эти санкции и проверки малоэффективны, а зачастую простой отчёт на бумаге.

"Отсутствует практическое эффективное правоприменение административного наказания за незаконное складирование мусора. Штрафы грозятся увеличить, но беда в том, что их не применяют. Опыт Карагандинского ЭкоМузея показывает, что несмотря на наши обращения в государственные органы, виновные в организации несанкционированных свалок не были привлечены к ответственности. Их свалки не были ликвидированы. Интернет полон сообщений о том, сколько тысяч несанкционированных свалок было обнаружено с помощью космического мониторинга и как много процентов из них на многих тысячах гектар были ликвидированы, но никто не смог ответить на наш простой вопрос: " куда каждый год деваются отходы с этих несанкционированных свалок?" По закону они должны быть оформлены как бесхозяйные отходы решением суда, задокументированы в министерстве экологии как отходы с составлением паспорта отходов и потом переработаны или захоронены лицензированной организацией. Все наши вопросы так и повисли в воздухе, куда каждый год деваются десятки тысяч тонн отходов с несанкционированных свалок, никто не знает…", - говорит директор по развитию ЭкоМузея, общественник Дмитрий Калмыков.

ТЭЦ-1, где жители Караганды обнаружили горы свалок, территориально относится к району им. Алихана Бокейхана. По словам заместителя акима района, данная свалка образовалась не сегодня и не вчера. Отходы там копятся уже несколько лет.

"Что касается несанкционированных свалок, аппарат акимата им. Алихана Бокейхана проводит ежегодно работу по ликвидации свалок. В прошлом году районом ликвидированы 36 000 кубов отходов. В этом году данная работа будет продолжена. Что касается свалки в районе ТЭЦ-1, данная свалка образована в течение нескольких лет. На сегодняшний день с отделом полиции ведется совместная работа по нарушению 505-й статьи административного кодекса о дальнейшем недопущении разрастания данных свалок. Ликвидация этих свалок будет рассмотрена по выделению бюджетных средств", - пояснил заместитель акима района им. Алихана Бокейхана Берекет Жайназаров.

А пока бюджета района хватает только на уборку жилого массива. Только за первый субботник из района вывезли более 1 тысячи мешков мусора. Экологическое мероприятие продолжится до конца месяца. Власти города призывают всех жителей принять участие в субботниках. По мнению экоактивистов, эти санитарные мероприятия должны проводиться чаще, а полиция должна ежедневно вести работу по выявлению нарушителей.

"Никаких волшебных способов борьбы с несанкционированными свалками придумывать не надо, как и во всех других успешных странах, полиция должна штрафовать всех нарушителей и делать это не один раз в году, а каждый день. Это остановит нарушителей и предотвратит ежегодную малополезную трату денег на уборку вечно вновь возникающих свалок. По опыту других стран было бы очень полезно финансово вознаграждать граждан, которые сообщают о фактах и местах незаконного складирования мусора. Сейчас государство имеет технические возможности оперативно отслеживать все несанкционированные свалки буквально в режиме онлайн. Города, напичканные системами видеонаблюдения, на которых прекрасно видно, куда направляются грузовики с отходами и возвращаются потом пустыми. Если где-то не хватает камер, то не составит труда установить ещё пару десятков, ведь места незаконного складирования мусора хорошо всем известны", - говорит Дмитрий Калмыков.

Так же было бы намного лучше, если соотечественники воспитают в себе привычку сортировки отходов. Ведь подавляющее большинство мусора можно переработать сохранив тем самым окружающую среду от загрязнения. Сейчас во всех городах предусмотрены пункты приемов вторсырья. Там принимают отработанные батарейки, лампы, автомобильные запчасти и прочее. Но проблема в том, что жители слабо информированы о том, где они находятся.

Фото, видео Айжан Ныгметжан.