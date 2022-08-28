Около тысячи человек погибли из-за наводнения в Пакистане

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Правительство Пакистана объявило чрезвычайное положение в связи с наводнением, которое охватило ряд регионов страны вследствие продолжающихся уже два месяца ливней, и распорядилось эвакуировать тысячи человек. Число погибших в результате разрушительного наводнения с начала года составило почти 1000 человек, передаёт Deutsche Welle.

Об этом сообщили официальные лица страны. По данным пакистанских властей, от наводнения в 2022 году пострадали более 33 миллионов человек или почти каждый седьмой житель страны. Кроме того, были разрушены или серьезно повреждены почти один миллион домов, уничтожено более двух миллионов акров сельскохозяйственных угодий, разрушено 3100 километров дорог и смыто 149 мостов.

Сезон затяжных дождей в Пакистане, как правило, длится с июня по сентябрь и играет важную роль для сельского хозяйства и водоснабжения. В то же время продолжительные сильные ливни нередко приводят к разрушительным наводнениям. По оценке властей Пакистана, масштабы наводнения в этом году сравнимы с катастрофой 2010 года, когда затопленной оказалась пятая часть территории страны, погибли более двух тысяч человек и еще 20 миллионов остались без крова.