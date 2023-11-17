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Около двух миллионов школьников одновременно сыграли в асык ату в Казахстане

Сегодня, 16:28
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пресс-служба Минпросвещения РК Сегодня, 16:28
Сегодня, 16:28
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Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Одновременно в семи тысячах организаций образования Казахстана прошёл республиканский челлендж национальных игр "Алтын сақа". Около двух миллионов школьников сыграли в асык ату, передаёт BaigeNews.kz

Инициатива направлена на объединение всех школьников и учителей, укрепление духа нации. К столичным школьникам присоединился министр просвещения Гани Бейсембаев.

По его словам, возрождение, популяризация и развитие национальных игр укрепляет наши незыблемые ценности – единство, согласие и мир, а также повышает духовно-нравственную культуру в школьной среде.

"Национальные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражаются национальные устои, народный труд, представления о чести, смелости, мужестве, воле и стремлении к победам. Отрадно, что национальные игры набирают всё большую популярность среди подрастающего поколения. Как доказательство, сегодня около двух миллионов школьников страны ещё раз показали своё единство в сохранении культурного наследия страны. Мы должны воспитывать молодое поколение настоящими патриотами",  - отметил главный педагог страны.

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