Около двух миллионов школьников одновременно сыграли в асык ату в Казахстане

Одновременно в семи тысячах организаций образования Казахстана прошёл республиканский челлендж национальных игр "Алтын сақа". Около двух миллионов школьников сыграли в асык ату, передаёт BaigeNews.kz.

Инициатива направлена на объединение всех школьников и учителей, укрепление духа нации. К столичным школьникам присоединился министр просвещения Гани Бейсембаев.

По его словам, возрождение, популяризация и развитие национальных игр укрепляет наши незыблемые ценности – единство, согласие и мир, а также повышает духовно-нравственную культуру в школьной среде.