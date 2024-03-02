Около 800 единиц техники вышли на уборку снега в ночь в Астане

Коммунальные службы столицы продолжают усиленную борьбу со снегом по всему городу. В ночную смену на снегоуборку вышли почти 200 дорожных рабочих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В ночь со 2 на 3 марта в уборке снега в Астане задействованы почти 200 дорожных рабочих и около 800 единиц спецтехники.

За день 2 марта из города вывезли более 35 тыс. кубометров снега или 2,8 тыс. рейсов большегрузов.

С начала зимнего периода 417 тыс. грузовиков на полигоны вывезли более 5,65 млн кубометров снега.

Напомним, в Астане действует несколько снежных полигонов. Все они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, видеонаблюдением и освещением.

По данным РГП "Казгидромет" в Астане 3 марта ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 7-9 мороза.