Дождь, снег и туман: в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 3 марта на большей части страны ожидается снег, низовая метель, усиление ветра, на юге, юго-востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе, юго-западе республики под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. По Казахстану ожидается туман, днём на юго-востоке страны – гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер северо-западный с переходом на юго-западный днём порывы 15 м/с.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются осадки (дождь, снег), туман. В Туркестане ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), туман.

В Астане ночью и утром туман.

Днём на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юго-западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днём ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.