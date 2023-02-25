Около 400 казахстанских большегрузов застряли на территории Польши

Фото: газета "Минская правда"

С 21 февраля 2023 года в Польше действует запрет на проезд грузовых автомобилей для перевозчиков всех стран, кроме Европейского Союза. В результате на польской территории страны образовалось скопление около 400 казахстанских большегрузов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета транспорта МИИР РК.

Для обеспечения проезда отечественных грузовых автоперевозчиков Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с представителями ассоциации казахстанских перевозчиков составило актуальный список казахстанских автомобилей.

"Также совместно с посольствами РК в Варшаве и Вильнюсе прошли переговоры с польскими и литовскими уполномоченными органами в области транспорта для разрешения выезда казахстанского транспорта. Кроме того, 24 февраля с министерством транспорта и коммуникации Литовской Республики проведено заседание Смешанной комиссии по вопросам автоперевозок, где был согласован вопрос проезда казахстанских автомобилей, находящихся в Польше, через территорию Литвы, а также установлена квота обмениваемых бланков разрешений на 2023 год для обеспечения грузоперевозок", — сообщили в МИИР РК.

На сегодняшний день литовской стороне представлен список казахстанских автотранспортных средств для обеспечения их беспрепятственного пропуска по их территории.