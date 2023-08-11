Около 38 тысяч литров незаконного оборота нефтепродуктов выявили в Астане

Факты незаконного оборота бензина и дизельного топлива без оформления сопроводительных накладных на товары выявили в Астане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство финансов РК.

"Департаментом государственных доходов по городу Астана в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлены факты незаконного оборота бензина и дизельного топлива без оформления сопроводительных накладных на товары на общую сумму 5 миллионов тенге (38 тысяч литров)", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении налогоплательщиков составлены административные материалы по статье 283-1 КоАП РК и переданы в суд для принятия процессуального решения.

В минфине напомнили, что с 1 апреля 2023 года выписка сопроводительных накладных на товары по отдельным видам нефтепродуктов производится в обязательном порядке.