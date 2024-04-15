Около 35 тысяч волонтёров помогают пострадавшим от наводнения регионам

Волонтеры активно работают в пострадавших от паводка регионах. В Актюбинской области работает более 8600 волонтеров, Атырауской области -более 9 тысяч, Западно-Казахстанской области - около 5 тысяч, Костанайской области - более 3 тысяч и Северо-Казахстанской области - более 1600 волонтеров. Об этом на брифинге на площадке СЦК сообщил руководитель департамента по взаимодействию с государственными структурами ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Айбек Досымбетов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, волонтеры помогают сотрудникам ЧС, организуют питание и занимаются такими вопросами, как обустройство спальных мест для эвакуированных жителей, доставка теплой одежды, гигиенических принадлежностей.