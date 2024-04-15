Около 35 тысяч волонтёров помогают пострадавшим от наводнения регионам
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Волонтеры активно работают в пострадавших от паводка регионах. В Актюбинской области работает более 8600 волонтеров, Атырауской области -более 9 тысяч, Западно-Казахстанской области - около 5 тысяч, Костанайской области - более 3 тысяч и Северо-Казахстанской области - более 1600 волонтеров. Об этом на брифинге на площадке СЦК сообщил руководитель департамента по взаимодействию с государственными структурами ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Айбек Досымбетов, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, волонтеры помогают сотрудникам ЧС, организуют питание и занимаются такими вопросами, как обустройство спальных мест для эвакуированных жителей, доставка теплой одежды, гигиенических принадлежностей.
"Был определен специальный алгоритм по сбору специальной гуманитарной помощи при ЧС. Работа по сбору гуманитарной помощи ведется в 16 регионах страны. На сегодняшний день по стране собрано около 3,5 тыс. тонн гуманитарной помощи, из которых более 2,5 тыс. тонн направлено в пострадавшие населенные пункты", - сказал спикер.
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