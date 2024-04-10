Около 300 человек вышли на уборку территорий в районе Жамбылской области

Республиканская акция "Чистый Казахстан" стартовала в Сарысуском районе Жамбылской области передаёт BaigeNews.kz.

На данное мероприятие было мобилизовано более 40 государственных учреждений и предприятий, задействовано около 300 человек.

"В рамках акции аким района Сакен Мамытов обратился к жителям района принять участие в уборочных работах, присоединиться к добрым делам, поучаствовать в благоустройстве родной земли. Были проведены работы по очистке территории озера "Комсомол", расположенного в городе Жанатас, центре Сарысуского района", - говорится в сообщении.

С начала года в Сарысуском районе высажено около 1500 деревьев.