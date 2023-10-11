Около 200 проживающих за рубежом казахов приехали в Астану для участия в форуме "Отандастар"

Некоммерческое акционерное общество "Фонд Отандастар" организует в Казахстане очередную встречу зарубежных казахов - форум "Отандастар", передаёт BaigeNews.kz.

По словам организаторов, в работе форума "Отандастар" примут участие зарубежные руководители казахских объединений, активисты и известные личности. Всего – около 200 человек. Также мероприятие посетят деятели и представители отечественной науки, образования, культуры, бизнеса, медиа, политики и общественных организаций.

В рамках форума пройдут сессии по темам: "Роль кандасов в развитии страны", "Интеллектуальный потенциал соотечественников – драйвер продвижения национальных ценностей", "Казахский язык в XXI веке и его современные возможности", "Медиа и современные тренды", а также презентация новых проектов "Фонда Отандастар" и заключительная сессия "Тайказан".

Участники форума обсудят различные вопросы взаимного сотрудничества с казахскими организациями за рубежом, ознакомятся с государственной политикой и политико–экономическими реформами страны на новом этапе, а также современными трендами, касающимися вопросов этнической идентичности, культуры, духовности. Также здесь представят информацию о политике поддержки казахов за рубежом, о мерах поддержки, принимаемых государством в отношений желающих переехать в Казахстан, и по получению зарубежной казахской молодежью качественного образования и реализации своих способностей в Казахстане.