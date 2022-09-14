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  • Около 200 человек заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:34
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Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Около 200 человек заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

В Казахстане за сутки вдвое выросло количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МВК.

13 августа в стране зарегистрированы 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольший прирост зафиксирован в Нур-Султане и Карагандинской области, снижение - в Акмолинской области. 

Всего с начала пандемии в РК подтверждены 1 391 932 случая, в том числе за минувший день: 

  • Нур-Султан – 35,
  • Алматы – 17,
  • Шымкент – 1,
  • Акмолинская область – 21,
  • Актюбинская область – 5,
  • Алматинская область – 1,
  • Жетысуская область - 1,
  • Атырауская область – 4,
  • ВКО – 3,
  • Абайская область - 4,
  • Жамбылская область – 1,
  • ЗКО – 17,
  • Карагандинская область – 41,
  • Улытауская область - 2,
  • Костанайская область – 17,
  • Кызылординская область – 1,
  • Мангистауская область – 4,
  • Павлодарская область – 8,
  • СКО – 13,
  • Туркестанская область – 1.  

Накануне в стране выявили 90 случаев заражения КВИ.

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#статистика #коронавирус #МВК
Сегодня, 08:34
142
Журналист

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