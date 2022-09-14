Около 200 человек заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане за сутки вдвое выросло количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МВК.

13 августа в стране зарегистрированы 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольший прирост зафиксирован в Нур-Султане и Карагандинской области, снижение - в Акмолинской области.

Всего с начала пандемии в РК подтверждены 1 391 932 случая, в том числе за минувший день:

Нур-Султан – 35,

Алматы – 17,

Шымкент – 1,

Акмолинская область – 21,

Актюбинская область – 5,

Алматинская область – 1,

Жетысуская область - 1,

Атырауская область – 4,

ВКО – 3,

Абайская область - 4,

Жамбылская область – 1,

ЗКО – 17,

Карагандинская область – 41,

Улытауская область - 2,

Костанайская область – 17,

Кызылординская область – 1,

Мангистауская область – 4,

Павлодарская область – 8,

СКО – 13,

Туркестанская область – 1.

Накануне в стране выявили 90 случаев заражения КВИ.