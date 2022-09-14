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Сегодня, 08:34
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Около 200 человек заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
В Казахстане за сутки вдвое выросло количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МВК.
13 августа в стране зарегистрированы 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольший прирост зафиксирован в Нур-Султане и Карагандинской области, снижение - в Акмолинской области.
Всего с начала пандемии в РК подтверждены 1 391 932 случая, в том числе за минувший день:
- Нур-Султан – 35,
- Алматы – 17,
- Шымкент – 1,
- Акмолинская область – 21,
- Актюбинская область – 5,
- Алматинская область – 1,
- Жетысуская область - 1,
- Атырауская область – 4,
- ВКО – 3,
- Абайская область - 4,
- Жамбылская область – 1,
- ЗКО – 17,
- Карагандинская область – 41,
- Улытауская область - 2,
- Костанайская область – 17,
- Кызылординская область – 1,
- Мангистауская область – 4,
- Павлодарская область – 8,
- СКО – 13,
- Туркестанская область – 1.
Накануне в стране выявили 90 случаев заражения КВИ.
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