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BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:35
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Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

90 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане

В Казахстане за сутки 90 человек заразились COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. Всего с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 39 

Всего с начала пандемии в стране выявили 1 391 735 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Статистика заболевших по городам и регионам: 

  • Нур-Султан – 10,
  • Алматы – 17,
  • Шымкент – 0,
  • Акмолинская область – 3,
  • Актюбинская область – 5,
  • Алматинская область – 2,
  • Жетысуская область- 2,
  • Атырауская область – 5,
  • ВКО – 2,
  • Абайской области - 3,
  • Жамбылская область – 1,
  • ЗКО – 2,
  • Карагандинская область – 14,
  • Улытауская область - 6,
  • Костанайская область – 4,
  • Кызылординская область – 0,
  • Мангистауская область – 5,
  • Павлодарская область – 5,
  • СКО – 3,
  • Туркестанская область – 1. 

Выздоровели за сутки в стране от КВИ 599 человек. 

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#статистика #КВИ #коронавирус
Сегодня, 08:35
116
Журналист

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