90 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане за сутки 90 человек заразились COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. Всего с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 39

Всего с начала пандемии в стране выявили 1 391 735 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Статистика заболевших по городам и регионам:

Нур-Султан – 10,

Алматы – 17,

Шымкент – 0,

Акмолинская область – 3,

Актюбинская область – 5,

Алматинская область – 2,

Жетысуская область- 2,

Атырауская область – 5,

ВКО – 2,

Абайской области - 3,

Жамбылская область – 1,

ЗКО – 2,

Карагандинская область – 14,

Улытауская область - 6,

Костанайская область – 4,

Кызылординская область – 0,

Мангистауская область – 5,

Павлодарская область – 5,

СКО – 3,

Туркестанская область – 1.

Выздоровели за сутки в стране от КВИ 599 человек.