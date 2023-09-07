Около 150 казахстанцев ежедневно признаются банкротами

С марта текущего года 10 тысяч граждан РК подали заявки как потенциальные банкроты. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"10 тысяч – это на состояние первое сентября, которые прошли предварительную проверку, которые сейчас попадают под потенциальных банкротов. Но заявления поступают ежедневно, это двигающийся список. Из этих 10 тысяч мы сейчас около 400 уже признали. Ежедневно около 100-150 человек будет добавляться к этому списку банкротов", - отметил он.

Чиновник пояснил, что закон о банкротстве начал работать с 3 марта, и с этого момента начали поступать заявки от граждан. Но в соответствии с законодательством предусматривался полудоговой период на проведение проверочных мероприятий.

"В сентябре этот период истек, и уже начинаются процедуры объявления банкротами", - добавил он.

По словам Биржанова, в целом, заявления на внесудебное банкротство подали 65 тысяч граждан Казахстана.