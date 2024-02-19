Охрану школ усилили полицейские в Петропавловске

В Северо-Казахстанской области полиция начала досудебное расследование по факту ложных сообщений об акте терроризма в школах Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz.

По словам начальника Департамента полиции СКО Айдына Кабдулдинова, сейчас стражи порядка устанавливают лиц, причастных к ложным сообщениям об акте терроризма в школах Петропавловска.

"Одновременно приняты необходимые меры по обеспечению безопасности и усилению охраны в учебных заведениях; утверждена расстановка сил и средств личного состава во всех учебных заведениях областного центра", - сказал Кабдулдинов.

Он напомнил, что ранее аналогичные сообщения поступали в другие регионы Казахстана из соседнего государства, и подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем.

"Призываем население не поддаваться тревожным настроениям и доверять только официальным источникам информации", - заключил глава ведомства.

Напомним, сначала актюбинцев напугали сообщениями о подготовке нападений на школы города. В мессенджере Telegram появился канал, в котором неизвестный делится планами о массовых расстрелах актюбинских школьников. Департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по этому факту. Полицейские выяснили, кто был автором рассылки, напугавшей школьников и их родителей в Актобе. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Позже тем же способом начали запугивать жителей Атырау. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области прокомментировали рассылку, отметив, что это фейк.

В начале февраля фейк о расстреле детей в школах добрался до Павлодара, а позже аналогичными сообщениями стали пугать карагандинцев. Автором Telegram-канала "Очищение Караганды" оказался 13-летний подросток.

В Костанае аналогичные пугающие сообщения рассылал 10-летний мальчик.

В МВД заявили, что по направленным угрозам в Алматы, Актобе, Атырау и Павлодаре причастны иностранцы из стран СНГ. Проводятся соответствующие мероприятия с зарубежными коллегами по изобличению их преступной деятельности.