  • 14 Февраля, 14:16
  • BAIGENEWS

Десятилетний мальчик оказался автором рассылки о теракте в костанайской школе

Сегодня, 12:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДП Костанайской области Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
184
Фото: ДП Костанайской области

В Костанае полиция установила автора рассылки о готовящемся преступлении в школе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Костанайской области.

Злоумышленником оказался 10-летний школьник. Его родители понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстана.

"В социальной сети он увидел публикацию с тематикой терроризма, скопировал текст, смонтировал фото, которое после разослал одноклассникам по мессенджеру", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия.

В полиции напоминают, что за заведомо ложные сообщения о лжетерроризме и за распространение информации, не соответствующей действительности предусмотрена уголовная ответственность.

Самое читаемое

Наверх