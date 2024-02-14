Десятилетний мальчик оказался автором рассылки о теракте в костанайской школе
Сегодня, 12:59
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Сегодня, 12:59Сегодня, 12:59
184Фото: ДП Костанайской области
В Костанае полиция установила автора рассылки о готовящемся преступлении в школе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Костанайской области.
Злоумышленником оказался 10-летний школьник. Его родители понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстана.
"В социальной сети он увидел публикацию с тематикой терроризма, скопировал текст, смонтировал фото, которое после разослал одноклассникам по мессенджеру", - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия.
В полиции напоминают, что за заведомо ложные сообщения о лжетерроризме и за распространение информации, не соответствующей действительности предусмотрена уголовная ответственность.
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