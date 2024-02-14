Десятилетний мальчик оказался автором рассылки о теракте в костанайской школе

В Костанае полиция установила автора рассылки о готовящемся преступлении в школе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Костанайской области.

Злоумышленником оказался 10-летний школьник. Его родители понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстана.

"В социальной сети он увидел публикацию с тематикой терроризма, скопировал текст, смонтировал фото, которое после разослал одноклассникам по мессенджеру", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия.

В полиции напоминают, что за заведомо ложные сообщения о лжетерроризме и за распространение информации, не соответствующей действительности предусмотрена уголовная ответственность.