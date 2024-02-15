К анонимным рассылкам об актах терроризма в казахстанских школах причастны иностранцы - МВД

Причастность лиц из стран СНГ к ложным сообщениям об актах терроризма в школах РК установили в МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ведомстве напомнили, с 25 января началась анонимная рассылка в мессенджере Telegram об угрозах нападения на школы. Сообщения поступили в шести городах Казахстана – Актобе, Атырау, Алматы, Павлодар, Караганда и Костанай. По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма начаты досудебные расследования. Проводятся все необходимые следственные действия.

"В настоящее время по направленным угрозам в городах Алматы, Актобе, Атырау и Павлодар установлена причастность лиц из стран СНГ. Проводятся соответствующие мероприятия с зарубежными коллегами по изобличению их преступной деятельности. Однако в интересах следствия мы пока не можем это подробно комментировать. Также установлено, что после сообщений с угрозами нападений отдельными несовершеннолетними в городах Караганда и Костанай были созданы Telegram-каналы, где, скопировав текст угроз и, разместив фото учебных заведений, они направили ложную информацию в чаты своих школ. В настоящее время установлены учащиеся седьмого класса школы №15 Караганды и четвертого класса костанайской школы-гимназии №3. Учитывая, что они не достигли возраста уголовной ответственности, их родители привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей", - сообщила начальник департамента имиджевой работы и внутренних коммуникаций МВД Альбина Махамбетова.

Кроме того, по решению суда родителями будет возмещен ущерб, причиненный государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов образования. Размер ущерба может достигать двух миллионов тенге.

Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере 5 тысяч МРП, а это свыше 18 млн тенге, либо ограничением либо лишением свободы на 5 лет. Для недопущения паники полиция проводит разъяснительную работу среди населения и для профилактики – среди учащихся.

"В любом случае, несмотря на то, что сообщения фейковые, в обозначенных в сообщениях местах принимаются меры по обеспечению безопасности и усилению охраны. Одновременно ведутся работы с администрацией мессенджеров анонимных каналов, которые размещают провокационные публикации. В частности распространявший ложную информацию анонимный Telegram-канал в настоящее время заблокирован. Данная работа будет продолжена", – отметила Альбина Махамбетова.





