Охрана краснокнижных животных в Казахстане не приводит к улучшению ситуации - эксперты

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Охрана животных в Казахстане не обязательно приводит к увеличению их популяции. Даже занесение в Красную книгу нередко ничего не меняет, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Впрочем, бывает и иначе: к примеру, сайгаков после долгой работы над увеличением их популяции собираются отстреливать

В середине августа 2022 года суд столицы РК оштрафовал россиянина на 2,5 миллиона тенге за попытку вылететь в Москву с парой рогов джейрана, сообщает BaigeNews.kz. Джейран — парнокопытное млекопитающее из рода газелей, занесённое в Красную книгу как редкое и исчезающее.

Ранее, в мае, в Мангистауской области на Каспии нашли 64 мёртвых краснокнижных тюленя и пять рыб осетровых пород, пишет "Лада". Точные причины их гибели неизвестны, но в июне Министерство экологии выдвинуло несколько версий: истощение новорождённых щенков вследствие выноса их на льду в открытое море, замерзание вследствие попадания в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети, а также попадание тюленей под винты курсирующих судов.

Это не единственные случаи гибели краснокнижных животных в текущем году. Сам факт нахождения того или иного вида животных в Красной книге или под государственной охраной далеко не всегда положительно сказывается на его сохранении. Животные могут десятилетиями не покидать страницы Красной книги, но на их численность это почти не влияет, за редкими исключениями.

В январе 2022 года Бюро национальной статистики АСПиР РК опубликовало данные об исчезающих видах за 2020 год (данные публикуются с задержкой примерно на год). Как оказалось, перечень охраняемых видов в целом практически не сокращался на протяжении тридцати лет; сегодня, несмотря на государственную защиту, он остаётся на уровне 1990 года.

Двадцать лет подряд государство охраняло и увеличивало популяцию 180 видов млекопитающих, и только в 2011 году число видов, нуждающихся в охране, сократилось до 178. С тех пор никаких изменений не произошло.

В то же время количество видов млекопитающих, находящихся под более серьёзной угрозой исчезновения, с 1990 года увеличилось почти в полтора раза: их популяции настолько малы, что могут исчезнуть в ближайшем будущем.

Для птиц динамика аналогична: в то время как общее число охраняемых видов немного уменьшилось (с 500 в 1990 году до 489 в 2020-м), количество видов с критически малой численностью увеличилось сразу в 1,7 раза.

Динамику численности конкретных охраняемых животных, однако, отследить сложно. Это связано с тем, что министерства не проводят исследований, которые могли бы охарактеризовать численность, изменения в возрастной и половой структурах. Или же эти исследования, как и систематические, регулярные данные, не находятся в открытом доступе.

Постоянно обновляемая информация имеется по пяти видам животным — сайгакам, архарам, джейранам, куланам и тугайным оленям, которые находятся под охраной государства. По опубликованным данным Бюро национальной статистики, с 2010-го по 2020 год популяции всех этих животных продолжают расти. Но десять лет спустя численность четырёх видов, за исключением сайгаков, всё ещё низка и совсем незаметна по сравнению с последними.

Например, численность тугайных оленей едва превышает 900 голов, а в 2010 году их популяция насчитывала 418 голов. Архаров, джейранов и куланов за десять лет стало больше в 1,4, 1,2 и 1,7 раза соответственно, причём ни по одному виду по состоянию на 2020 год популяция не превышает даже 20 тыс. голов.

Другое дело — сайгаки, в случае с которыми отсутствие системного подхода привело, наоборот, к чрезмерному росту популяции этих животных. Впрочем, и здесь возникает масса вопросов к корректности статистических данных и, тем более, к предложениям "регулировать" популяцию отстрелом.

На то, что исчезающие животные редко покидают Красную книгу и списки охраняемых видов, влияет и незаконная охота. Браконьерство — прибыльный и хорошо организованный бизнес.

Всего за семь с половиной лет, по официальным данным Комитета правовой статистики, было зарегистрировано 2951 дело по статьям Уголовного кодекса "Незаконная охота" и "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Казахстан борется с этой проблемой, ужесточая наказание за браконьерство. В 2019 году власти увеличили максимальное лишение свободы с 5 до 12 лет, а также подняли штрафы за незаконную охоту: самая большая сумма компенсации — 3000 МРП — предусмотрена за уничтожение снежного барса и горного барана.

Судя по официальной статистике, случаи, связанные с незаконной охотой, с каждым годом фиксируются всё реже и реже. В 2021 году было зарегистрировано 332 случая — в полтора раза меньше, чем в 2015-м.