Охотника на соболей осудили в ВКО

Судом района Алтай Восточно-Казахстанской области рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, установившего капканы для поимки соболей, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что в январе 2023 года гражданин И., находясь на принадлежащей ему пасеке, увидел соболя и решил поохотиться.

"Достоверно зная, что охота на соболей запрещена и для ее осуществления необходимо разрешение и путёвка, гражданин И., не имея данных документов, установил три капкана, в которые попали три соболя. Не останавливаясь на достигнутом, на другой день И. вновь установил капканы, в которых обнаружил пять особей соболя. Шкурки животных он стал хранить у себя дома. В результате преступных действий государству причинён материальный ущерб на сумму 1 699 560 тенге", - сообщили в суде.

В ходе судебного рассмотрения дела между прокурором района Алтай и подсудимым заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Суд назначил И. наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с любыми видами охоты сроком на два года.

С мужчины взыскана сумма материального ущерба, причинённого государству.

Приговор суда вступил в законную силу