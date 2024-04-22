Охотника на соболей осудили в ВКО
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Судом района Алтай Восточно-Казахстанской области рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, установившего капканы для поимки соболей, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что в январе 2023 года гражданин И., находясь на принадлежащей ему пасеке, увидел соболя и решил поохотиться.
"Достоверно зная, что охота на соболей запрещена и для ее осуществления необходимо разрешение и путёвка, гражданин И., не имея данных документов, установил три капкана, в которые попали три соболя. Не останавливаясь на достигнутом, на другой день И. вновь установил капканы, в которых обнаружил пять особей соболя. Шкурки животных он стал хранить у себя дома. В результате преступных действий государству причинён материальный ущерб на сумму 1 699 560 тенге", - сообщили в суде.
В ходе судебного рассмотрения дела между прокурором района Алтай и подсудимым заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.
Суд назначил И. наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с любыми видами охоты сроком на два года.
С мужчины взыскана сумма материального ущерба, причинённого государству.
Приговор суда вступил в законную силу
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