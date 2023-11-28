Охотничий обрез нашли при сортировке мусора в Алматы
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Оружие нашли среди отходов работники мусоросортировочного предприятия в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Следственно-оперативной группой с места происшествия изъят обрез гладкоствольного ружья ТОЗ-12, 12-го калибра. По факту начато следствие. Назначены экспертизы, которые должны установить принадлежность и происхождение оружия.
В рамках республиканской отработки “Правопорядок” проводится проверка соблюдения владельцами и пользователями гражданского и служебного оружия правил его оборота и хранения.
"С начала ОПМ выявлено свыше 190 фактов нарушений правил хранения оружия. Из незаконного оборота изъято восемь единиц незарегистрированного оружия, а также патроны от нарезного и гладкоствольного оружия. По указанным фактам проводится досудебное расследование", – сообщил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.
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