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Охотничий обрез нашли при сортировке мусора в Алматы

Сегодня, 17:44
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 17:44
Сегодня, 17:44
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Фото: polisia.kz

Оружие нашли среди отходов работники мусоросортировочного предприятия в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Следственно-оперативной группой с места происшествия изъят обрез гладкоствольного ружья ТОЗ-12, 12-го калибра. По факту начато следствие. Назначены экспертизы, которые должны установить принадлежность и происхождение оружия.

В рамках республиканской отработки “Правопорядок” проводится проверка соблюдения владельцами и пользователями гражданского и служебного оружия правил его оборота и хранения.

"С начала ОПМ выявлено свыше 190 фактов нарушений правил хранения оружия. Из незаконного оборота изъято восемь единиц незарегистрированного оружия, а также патроны от нарезного и гладкоствольного оружия. По указанным фактам проводится досудебное расследование", – сообщил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

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