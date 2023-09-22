Огромное дерево рухнуло на перекрёстке в Алматы

Видео с деревом, рухнувшем на проезжей части в Алматы, опубликовали пользователи соцсетей. В ДЧС города подтвердили информацию и уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, передаёт BaigeNews.kz

Дерево внушительных размеров упало на проезжей части возле пешеходного перехода.

"Сегодня на пересечении Макатаева-Желтоксан упало дерево. Слава Богу, никто не пострадал", — написал пользователь Instagram в комментариях к видео, опубликованному в паблике krisp_almaty

В пресс-службе департамента по ЧС Алматы рассказали, что дерево упало на автомашину марки Honda CR-V.

"Распилом дерева и очисткой проезжей части занимается служба спасения 109 аппарата акима города Алматы. Жертв и пострадавших нет", — уточнили в ДЧС Алматы.