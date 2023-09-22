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Огромное дерево рухнуло на перекрёстке в Алматы

22 Сентября, 23:40
АВТОР
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скриншот/instagram.com/krisp_almaty 22 Сентября, 23:40
22 Сентября, 23:40
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Фото: скриншот/instagram.com/krisp_almaty
Видео с деревом, рухнувшем на проезжей части в Алматы, опубликовали пользователи соцсетей. В ДЧС города подтвердили информацию и уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, передаёт BaigeNews.kz.
 
Дерево внушительных размеров упало на проезжей части возле пешеходного перехода.
"Сегодня на пересечении Макатаева-Желтоксан упало дерево. Слава Богу, никто не пострадал", — написал пользователь Instagram в комментариях к видео, опубликованному в паблике krisp_almaty.
В пресс-службе департамента по ЧС Алматы рассказали, что дерево упало на автомашину марки Honda CR-V.
"Распилом дерева и очисткой проезжей части занимается служба спасения 109 аппарата акима города Алматы. Жертв и пострадавших нет", — уточнили в ДЧС Алматы.

Фото ДЧС Алматы

Ранее в Уральске дерево упало на автомобиль с водителем. Приехавшие на место происшествия сотрудники ДЧС распилили дерево и мужчина выбрался из машины.

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