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174
174Фото: ДЧС ЗКО
В Уральске дерево упало на автомобиль с водителем
Дерево упало на автомобиль в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
По информации ДЧС ЗКО, инцидент произошёл 29 июля около 16 часов возле дома по улице Гагарина 2/5.
Внутри машины находился водитель, он оказался зажатым. На место выезжал оперативно-спасательный отряд. Сотрудники ДЧС распилили дерево, мужчина успел выбраться из авто до их приезда.
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