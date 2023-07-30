В Уральске дерево упало на автомобиль с водителем

Фото: ДЧС ЗКО

Дерево упало на автомобиль в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



По информации ДЧС ЗКО, инцидент произошёл 29 июля около 16 часов возле дома по улице Гагарина 2/5.

Внутри машины находился водитель, он оказался зажатым. На место выезжал оперативно-спасательный отряд. Сотрудники ДЧС распилили дерево, мужчина успел выбраться из авто до их приезда.