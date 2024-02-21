Ограничения на трассах действуют в восьми областях Казахстана

Ограничение движения транспорта действует на 36 автодорогах республиканского значения в восьми областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В области Абай из-за понижения температуры до 40 градусов мороза закрыты семь автодорог общей протяженностью 2176 километров по всем направлениям. Ограничение действует для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской, Карагандинской областях для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, закрыты три автодороги общей протяженностью 118 километров:

участок Ерейментау до границы Павлодарской обл трассы "Астана-Ерейментау-Шидерты";

участок от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области дороги "Екатеринбург-Алматы";

участок от поселка Кабанбай батыра до границы Карагандинской области трассы "Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау".

В Восточно-Казахстанской области – семь автодорог общей протяженностью 1238 километров из-за понижения температуры до 45 градусов со знаком минус и угрозы самопроизвольного схода снежных лавин. Закрыты трассы по всем для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями направлениям, а участок от села Берель до санатория "Рахмановские ключи" трассы "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай Рахмановские ключи" - для всех видов автотранспорта.

В области Жетысу – две дороги: ограничение на участке от Ушарала до границы Абайской области трассы "Алматы-Усть-Каменогорск" действует для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, а участок от станции Коктума до станции Достык трассы "Ушарал-Достык" закрыт для всех видов автотранспорта.

В Карагандинской области из-за понижения температуры воздуха до 35 градусов мороза ограничено движение общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, пять автодорог:

участок от Караганды до границы Абайской области трассы "Караганда-Аягоз-Бугаз";

участок от границы Акмолинской области до Темиртау дороги "Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау";

участки от границы области Улытау до поселка Топар и от Караганды до границы Павлодарской области трассы "Кызылорда-Павлодар";

участки от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау, от Северо-Восточный обхода, ПВП Темиртау до Караганды, от поселка Новостройка до Балхаша дороги "Екатеринбург-Алматы";

участок от границы Павлодарской области до поселка Ботакара трассы "Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара".

В Костанайской области – участок от границы области Улытау до Аркалыка дороги "Жезказган-Петропавловск" для всех видов транспорта.

В Павлодарской области из-за понижения температуры воздуха ограничено движение на девяти автодорогах общей протяженностью 1624 километра по всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

В области Улытау из-за сильного ветра, понижения температуры воздуха ограничено движение общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на двух трассах:

участок от поселка Улытау до границы Костанайской области трассы "Жезказган-Петропавловск" ;

от Жезказгана до границы Карагандинской области трассы "Кызылорда-Павлодар".

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 222 единицы техники и 276 человека.