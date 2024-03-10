Ограничения из-за дождя и гололёда действуют на трассах в двух областях
Сегодня, 10:01
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Сегодня, 10:01Сегодня, 10:01
39Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" ввел ограничения на трассах в двух регионах страны из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 10:00 10 марта закрыты две автодороги республиканского значения:
В Кызылординской области
- Из-за ухудшения погодных условий в области Улытау для всех видов автотранспорт закрыта трасса "Кызылорда-Павлодар", на участке от Кызылорды до границы с областью Улытау.
В области Улытау
- Из-за дождя и гололёда закрыта трасса "Кызылорда-Павлодар", на участке от границы Кызылординской области до посёлка Талап.
К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 232 единицы техники и 316 человек.
Напомним, в большинстве регионов страны 10 марта было объявлено штормовое предупрежден
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