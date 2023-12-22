Ограничения для транспорта сняли на нескольких участках автодорог в Казахстане

В "КазАвтоЖол" сообщили, что в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов транспорта на трёх участках автодорог, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что движение открыто для всех видов автотранспорта на трёх участках автодорог республиканского значения:

"Екатеринбург – Алматы" (от 1353 до 1426 километра, от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау);

"Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау" (от 51 до 101 километра, от границы Акмолинской области до посёлка Нура);

"Кызылорда – Павлодар" (от 788 до 906 километра, от границы области Улытау до посёлка Топар).

Сообщается также, что с 8:00 часов утра открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения "Екатеринбург - Алматы" (с 1505 по 1610 километр, от села Новостройка до села Аксу-Аюлы), а также снимут ограничение движения для общественного и грузового автотранспорта на участке автодороги республиканского значения "Екатеринбург - Алматы" (с 1610 по 1854 километр, от села Аксу-Аюлы до Балхаша).

Напомним, ранее в "КазАвтоЖол" сообщили о закрытии девяти участков дорог.