Уже девять участков дорог закрыты в Казахстане
Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59Сегодня, 20:59
121Фото: pxhere.com
Из-за непогоды ограничения движения транспорта введены на девяти участках дорог республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В Жетысуской области закрыт участок трассы "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык. Там бушует метель.
В Акмолинской области для всех видов транспорта ограничения действуют на трассах "Екатеринбург - Алматы" от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области и "Астана-Кабанбай батыра–Нура-Темиртау" от посёлка Кабанбай Батыра до границы Карагандинской области.
В Карагандинской области закрыты пять отрезков пути:
- "Екатеринбург - Алматы", от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау;
- "Екатеринбург - Алматы", между посёлками Новостройка и Аксу-Аюлы;
- "Астана-Кабанбай батыра – Нура-Темиртау", от границы Акмолинской области до посёлка Нура;
- "Кызылорда-Павлодар", граница Улытауской области - посёлок Топар;
- "Екатеринбург - Алматы", от посёлка Аксу-Аюлы до Балхаша для грузового и общественного автотранспорта.
В Улытауской области ограничение введено на трассе "Кызылорда-Павлодар" от посёлка Жанаарка до границы Карагандинской области.