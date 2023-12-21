Уже девять участков дорог закрыты в Казахстане

Из-за непогоды ограничения движения транспорта введены на девяти участках дорог республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Жетысуской области закрыт участок трассы "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык. Там бушует метель.

В Акмолинской области для всех видов транспорта ограничения действуют на трассах "Екатеринбург - Алматы" от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области и "Астана-Кабанбай батыра–Нура-Темиртау" от посёлка Кабанбай Батыра до границы Карагандинской области.

В Карагандинской области закрыты пять отрезков пути:

"Екатеринбург - Алматы", от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау;

"Екатеринбург - Алматы", между посёлками Новостройка и Аксу-Аюлы;

"Астана-Кабанбай батыра – Нура-Темиртау", от границы Акмолинской области до посёлка Нура;

"Кызылорда-Павлодар", граница Улытауской области - посёлок Топар;

"Екатеринбург - Алматы", от посёлка Аксу-Аюлы до Балхаша для грузового и общественного автотранспорта.

В Улытауской области ограничение введено на трассе "Кызылорда-Павлодар" от посёлка Жанаарка до границы Карагандинской области.