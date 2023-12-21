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Уже девять участков дорог закрыты в Казахстане

Сегодня, 20:59
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pxhere.com Сегодня, 20:59
Сегодня, 20:59
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Фото: pxhere.com

Из-за непогоды ограничения движения транспорта введены на девяти участках дорог республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Жетысуской области закрыт участок трассы "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык. Там бушует метель.

В Акмолинской области для всех видов транспорта ограничения действуют на трассах "Екатеринбург - Алматы" от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области и "Астана-Кабанбай батыра–Нура-Темиртау" от посёлка Кабанбай Батыра до границы Карагандинской области.

В Карагандинской области закрыты пять отрезков пути:

  • "Екатеринбург - Алматы", от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау;
  • "Екатеринбург - Алматы", между посёлками Новостройка и Аксу-Аюлы;
  • "Астана-Кабанбай батыра – Нура-Темиртау", от границы Акмолинской области до посёлка Нура;
  • "Кызылорда-Павлодар", граница Улытауской области - посёлок Топар;
  • "Екатеринбург - Алматы", от посёлка Аксу-Аюлы до Балхаша для грузового и общественного автотранспорта. 

В Улытауской области ограничение введено на трассе "Кызылорда-Павлодар" от посёлка Жанаарка до границы Карагандинской области.

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