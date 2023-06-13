Ограничение на вывоз бычков и баранчиков снова продлили в Казахстане

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В Казахстане вводят ограничение на вывоз бычков и баранчиков до 23 декабря. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.

Количественные ограничения вводятся на вывоз животных из Казахстана в третьи страны и в страны ЕАЭС. Так, с 23 июня из РК можно будет вывести 60 000 бычков и 120 000 баранчиков.

Также документом установлен лимит на вывоз бычков не более 500 голов на одну откормочную площадку, а на одного товаропроизводителя – не более 200 голов. Лимит на вывоз баранчиков для откормочных площадок составляет не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.