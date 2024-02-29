Ограничение движения сняли на трассе в Жамбылской области

В Жамбылской области возобновили движение транспорта на участке от села Кенен до села Кайнар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Как отметили дорожники, на протяжении двух дней было ограничено движение на автодороге республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" в Жамбылской области. В целях обеспечения безопасности поток транспортных средств был перенаправлен на перевал Старый Кордай.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями работы на участке от села Кенен до села Кайнар проводились в усиленном режиме. Дорожники трудились в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить бесперебойный проезд. Сегодня в 13:40 часов движение на данном участке возобновилось, ограничении нет", - сообщили в КазАвтоЖоле.

Отмечается, что сейчас на автодорогах республиканского значения мобилизовано 711 единиц специальной техники и 1523 человек персонала.

Ранее в ведомстве сообщили, что связи с ухудшением погодных условий в области Жетысу ввели ограничение движения на одном участке республиканской дороги.