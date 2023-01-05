Огонь по нападавшим был открыт до выступления президента - Генпрокуратура о январских событиях

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Во время январских событий в первый раз боевое оружие силовики применили при обороне Резиденции Президента, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил Генеральный прокурор Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса.

"Сдерживать огромное количество участников протеста силы правопорядка физически не могли. Тем более по большей части сотрудники не были вооружены, до последнего применяли только спецсредства – водометы, резиновые дубинки и другие. Хотя к этому времени cотни сотрудников правопорядка получили ранения, в том числе огнестрельные. А один офицер заживо сгорел при пожаре городского акимата. (...) Здесь хочу особо обратить внимание, что первый раз боевое оружие силовики применили около 16.00 часов 5 января при обороне Резиденции Президента.

И далее оружие применялось силовиками при отражении атак на здания полиции, акиматов, других объектов, то есть когда беспорядки перешли в насильственную фазу. Затем при "зачистке" городов от вооруженных боевиков. То есть, огонь по нападавшим был открыт задолго до известного выступления Президента страны. Все дискуссии по этому поводу намеренно уводят в сторону общественное мнение", - сказал Берик Асылов.

Он отметил, что фактически силовикам не нужна специальная команда, чтобы стрелять на поражение по преступникам. Берик Асылов перечислил прямые нормы законов:

о правоохранительной службе;

о Национальной гвардии;

противодействию терроризму, которые позволяют применять боевое оружие для отражения нападения, при угрозе жизни и здоровью людей.

"Именно такая опасная обстановка и складывалась днём 5 января и сохранялась вплоть до 8 числа - до локализации обстановки", - добавил Генпрокурор.

Ранее группа депутатов "Жаңа Қазақстан" направила запрос с требованием дать ясную картину и оценку январским событиям. Депутат Едил Жанбыршин отметил, что правоохранительные органы отчитались об итогах расследования, сообщили о 238 погибших. Однако после следственных действий казахстанцы так и не получили ответы на заданные вопросы.