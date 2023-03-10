Одну из организаторов финпирамиды Qnet осудили в Талдыкоргане

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В Талдыкоргане городской суд вынес приговор оргунизатору компании Qnet по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Судом установлено, что летом 2018 года гражданка Т. зарегистрировалась на сайте международной компании Qnet и получила сертификат независимого представителя. В октябре 2019 года подсудимая на территории Талдыкоргана, Алматинской области (ныне Жетысуская) незаконно вовлекала новых участников для участия в финпирамиде. Граждане должны были внести от 690 до 860 тысяч тенге для регистрации в Qnet. При этом Т. обещала еженедельно производить выплаты в размере 200 долларов каждому участнику компании.

Каждый участник должен был вовлекать новых участников, то есть выплаты дивидендов должны были осуществляться от вновь вступивших участников финпирамиды. В результате преступных действий Т. в финпирамиде было зарегистрировано 76 граждан, ущерб потерпевшим составил свыше 61 миллиона тенге.

В суде прокурор просил назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и восемь месяцев. Потерпевшие по делу просили назначить строгое наказание, поскольку ущерб не был возмещён. Подсудимая Т. не признала вину, просила суд её оправдать.

"Вина подсудимой доказывается показаниями потерпевших и свидетелей и другими исследованными материалами уголовного дела. С учётом смягчающих вину обстоятельств в виду наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей, совершения преступления впервые и отсутствия отягчающих вину обстоятельств суд признал Т. виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены", - сообщили в пресс-службе Талдыкорганского городского суда.

Приговор не вступил в законную силу.

В сентябре 2020 года стало известно, что 29 уголовных дел расследуют по Казахстану в отношении компании Qnet.