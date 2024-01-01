Одного из братьев Сафроновых заменил фокусник из Павлодара

Фокусник из Павлодара Виктор Першаков выступил в качестве ассистента российского иллюзиониста Сергея Сафронова, подменив одного из братьев знаменитого трио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу жизнь".

Предложение о сотрудничестве, как вспоминает Виктор, поступило в три часа ночи. Как объяснил павлодарцу организатор шоу, брат Сергея заболел и срочно понадобился напарник. И Виктор, конечно, согласился.

"У меня нет кумиров среди российских иллюзионистов, но поработать с медийным фокусником — это всегда отличный опыт", — поделился молодой фокусник. – Завораживающая и интригующая музыка, восхищенные зрители, овации — все это создавало невероятную атмосферу на выступлении, где даже самые суровые скептики и диванные фокусники – "да я давно уже разгадал твой трюк" — с восторгом наблюдали за происходящим на сцене".

Виктор не только поработал в тандеме с Сергеем Сафроновым, но и выступил с собственной программой, состоящей из микромагии, превращения воды в различные напитки, номеров с участием зрителей и голубей, а также карточных фокусов.

"Карты — это отдельная тема и огромная моя любовь. Ведь именно с них я и начинал, — отметил Виктор. – А Сергей оказался классным дядькой и милым чувачком. Как бы он ни был известен, все равно остается человеком. И если вам предложат сотрудничать со звездой, подойдите к этому с холодной головой и спокойно делайте свою работу, прямо как я!".

Виктор Першаков родился в Павлодаре, учился в кадетском классе. А после школы даже успел поучиться на слесаря. Но тяга к искусству пересилила. Он поступил в Алтайский государственный институт культуры.

"Я с детства мечтал быть артистом, но не понимал, каким. После того, как парень из моего колледжа в Павлодаре показал мне простейшей фокус, я начал погружаться в этот волшебный мир, проглатывая все, что только можно было найти об иллюзионистах и их секретах. В том числе смотрел шоу, которые вел Сергей Сафронов", — рассказал Виктор.

Сейчас павлодарец живет в Москве, где продолжает заниматься любимым делом, работая на самого себя. Молодого иллюзиониста охотно приглашают выступать на выпускных и детских праздниках, свадьбах и на днях рождениях в… саунах.

"Моя профессия — удивить зрителя, и не важно, в каком месте это происходит", — заверил иллюзионист.

Ну а самым смешным в своей работе Виктор считает просьбу зрителей наколдовать им денег. Мол, ты же фокусник, чего тебе стоит?