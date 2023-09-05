Одним шагом восстановить права тысячи граждан: мультипликативный эффект решений Конституционного суда

В Конституционном суде РК в рамках проекта "HELP в Центральной Азии" совместно с Европейским Союзом и Советом Европы состоялся семинар на тему "Индивидуальные обращения в Конституционный суд в качестве средства правовой защиты в связи с нарушениями прав человека", передаёт BaigeNews.kz.



В работе семинара приняли участие посол ЕС в РК Кестутис Янкаускас, руководитель отдела директората по правам человека Совета Европы Сергей Дикман, лекторы из ЕС, эксперт секретариата проекта "HELP в Центральной Азии", судьи Конституционного суда РК, председатель комиссии по правам человека при президенте РК Игорь Рогов, представители парламента РК, профессионального юридического сообщества, гражданского сектора и государственные служащие.

Участники обсудили особенности обращения граждан в органы конституционного контроля государств Центральной Азии, а также изучение международного опыта в области приёма жалоб в Европейский суд по правам человека.

Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова подчеркнула важную роль партнёрства с профессиональным юридическим сообществом и гражданским сектором в деле продвижения идеи конституционализма и защиты конституционных прав граждан.



Судья Конституционного суда РК Айжан Жатканбаева акцентировала внимание на мультипликативном эффекте решений КС, когда сразу можно восстановить права тысячи граждан.

"К примеру, по рассмотренному делу о перевозке нефти и нефтепродуктов без специальных разрешительных документов количество осуждённых составляло более 40 человек. На основании решения по делу о доступе к особым видам госслужбы порядка 6,6 тысячи человек, ранее уволенных с воинской службы по отрицательным мотивам за отсутствие на месте в течение трёх часов и не имевших доступа к госслужбе, могут реализовать свои права на равный доступ к государственной службе", - сказала она.

Экс-председатель Конституционного суда Литвы, судья Европейского суда по правам человека Дануте Йосиене поделилась опытом работы органа конституционного контроля Литвы, а также ознакомила присутствующих критериями допустимости жалоб в Европейский суд по правам человека.

Об условиях допустимости обращений в казахстанский орган конституционного контроля с докладом выступила заведующий отделом аппарата КС Салтанат Нуримбетова. Она отметила, что Казахстан помимо классической формулы наличия судебного решения по конкретному делу в реальной жизненной ситуации ещё и предусмотрел возможность обращения по императивной норме, когда, по мнению гражданина, обращение в суд не приведёт к каким-либо положительным результатам, потому что сам закон написан в противоречие Конституции.

Подводя итоги семинара, участники отметили важность и актуальность содержательного диалога. Они подчеркнули, что полученные знания и опыт позволят им в работе на благо общества и каждого человека, обратившегося за защитой своих конституционных прав и свобод.