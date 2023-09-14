Одиннадцатиклассник совершил суицид в Актобе

В Актобе покончил с собой ученик 11 класса. За день до гибели он ушёл из дома. Родители заявили в полицию. Стражи порядка искали юношу вместе с волонтёрами и сотрудниками школы. Тело нашли повешенным с сарае у соседей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Прибывшей следственно-оперативной группой установлено, что несовершеннолетний совершил суицид. По факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК - "Доведение до самоубийства". Причины и мотивы устанавливаются", - сообщил глава пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Гибель подростка стала шоком для педагогов. Они не могут понять, что толкнуло парня на страшный шаг. В этом году он перешёл в 11-ый класс. По словам директора школы, мальчик был из многодетной семьи, он пятый, младший ребёнок. В этой школе учился с первого класса, занимался спортом. Среди сверстников у него было много друзей. Родителей тоже характеризуют исключительно с положительной стороны.

"Никаких конфликтов не было, в классе он со всеми в дружеских отношениях. Человек-солнце, который вокруг себя собирает хорошее и сам приносит только хорошее. Мы приносим соболезнования семье, родным, мы их поддерживаем. Со вчерашнего дня мы там, рядом", - сказала директор СШ №8 Актобе Айсулу Жаксыбаева.