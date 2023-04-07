Один застройщик умер, другой под следствием: более ста актюбинцев остались без жилья

Фото: astanatv.kz

В Актобе уже второй год около ста дольщиков не могут въехать в собственные квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Они собрались у областного акимата и требовали, чтобы власти помогли им в их эпопее с жильём. Все они вложились в строительство дома два года назад, но многоэтажку так и не достроили.

"Изначально он начал хорошо строить, потом какие-то действия начались и оно заморозилось. Обещали сдать в эксплуатацию осенью 2021 года, потом затянулось", — говорит дольщик Досан Битулеев.

Проблемы начались после того, как прежний директор компании умер, а новый руководитель попал под следствие. Дом передали другому инвестору, но и тот не может завершить начатое. Актюбинцы опасаются, что из-за проблем с оформлением новый застройщик откажется от объекта

Новый инвестор приступил к работе четыре месяца назад. Но за это время у него накопилась масса вопросов. Директор строительной компании рассказывает, что вложил в объект более двухсот миллионов тенге. Но разрешительные документы так и не получил.

"Я сейчас работаю как субподрядчик. Но до сих пор не получил разрешение на строительство, потому что на моё имя не переоформили земельный акт. Земля до сих пор числится на прежней компании. И если они завтра расторгнут договор, я останусь без ничего. Даже не смогу вернуть вложенные деньги. Это очень большой риск для меня", — рассказал глава стройкомпании Дуйсебай Табылдиев.

В областном управлении строительства пояснили: в списках дольщиков неожиданно появились четыре новых покупателя. Из-за этого все документы по дому проходят проверки. Но стройка продолжается, несмотря ни на что, уверяют чиновники.

Арест с документов снимут после того, как удостоверятся в их подлинности. В противном случае, дело передадут в суд.