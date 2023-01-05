Один за другим были захвачены акиматы крупных городов - Берик Асылов о январской трагедии

Фото: Baigenews.kz

Генеральный прокурор Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, сообщил о том, что во время январских событий были стремительно захвачены акиматы крупных городов, передаёт BaigeNews.kz.

"К сожалению, надо признать, у нас ещё не сформировалась культура проведения мирных митингов. Когда собрались люди и вышли на улицы – нарушили нормы Закона о митингах. Без уведомления акимата организаторы собрали тысячи людей. Через мессенджеры они координировали сбор и передвижение участников беспорядков. В Алматы за считанные часы число участников одной группы увеличилось до 5,5 тысяч. Аналогично в Жамбылской области количество участников в чате выросло до 4 тысяч".

По словам генпрокурора, далее сработал "эффект толпы", и люди стали оказывать неповиновение и сопротивление полиции, поджигать, грабить и совершать насилие.

Для этого в Алматы приезжала молодёжь из соседних областей, сообщил Берик Асылов. Пятого января в восьми регионах атакам подверглись акиматы.

"В ночь на 5 января атакующие ворвались в здание акимата Алматы. Буквально через час начался штурм здания акимата Шымкента. В тот же день, в 15 часов, преступники стали нападать на здания областных акиматов в Атырау и Кызылорде. Примерно в это же время в Алматы нападающие подожгли акимат и переключились на здание резиденции Президента. Были разграблены охотничьи магазины "Анна", "Корган" и "Алпамыс", затем на автомашинах они перевезли оружие на площадь и стали раздавать его митингующим. С целью захвата оружейных комнат, совершались нападения на Алматинский Департамент и отделения полиции. В 18 часов были захвачены здания областных акиматов в городах Талдыкорган и Актобе, а также акимата города Семей. Ночью, после неоднократных атак нападавшие завладели зданием акимата Жамбылской области".

Вечером пятого января, почти в одно время были захвачены международные аэропорты городов Алматы и Актобе. Самая опасная ситуация сложилась в южной столице.