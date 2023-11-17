Казахстан выиграл матч отбора на Евро-2024 у Сан-Марино
Вчера, 22:54
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Вчера, 22:54Вчера, 22:54
213Фото: akorda.kz
Сборная Казахстана по футболу выиграла важный для себя матч отбора на Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz.
Игра против команды из Сан-Марино прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счётом 3:1. Дубль в ворота гостей оформил Ислам Чесноков.
Сан-Марино на 60-й минуте отыграло один мяч.
Но на 90-й минуте с пенальти забил Абат Аймбетов.
Игру посетили 30 100 зрителей.
На матче присутствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, олимпийские чемпионы Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова, певец Димаш Кудайберген, ветераны казахстанского спорта.
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