Казахстан выиграл матч отбора на Евро-2024 у Сан-Марино

Сборная Казахстана по футболу выиграла важный для себя матч отбора на Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz.

Игра против команды из Сан-Марино прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счётом 3:1. Дубль в ворота гостей оформил Ислам Чесноков.

Сан-Марино на 60-й минуте отыграло один мяч.

Но на 90-й минуте с пенальти забил Абат Аймбетов.

Игру посетили 30 100 зрителей.

На матче присутствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, олимпийские чемпионы Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова, певец Димаш Кудайберген, ветераны казахстанского спорта.