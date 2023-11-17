  • 17 Ноября, 21:23
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Касым-Жомарт Токаев будет присутствовать на матче Казахстан - Сан-Марино

Сегодня, 20:55
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 20:55
Сегодня, 20:55
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную Казахстана по футболу в матче против Сан-Марино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Встреча начнётся в 21:00 и будет проходить в рамках квалификации Евро 2024.

На стадионе президента встретили олимпийские чемпионы Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова, а также Димаш Кудайберген.

 

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