Касым-Жомарт Токаев будет присутствовать на матче Казахстан - Сан-Марино
Сегодня, 20:55
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Сегодня, 20:55Сегодня, 20:55
113Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную Казахстана по футболу в матче против Сан-Марино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Встреча начнётся в 21:00 и будет проходить в рамках квалификации Евро 2024.
На стадионе президента встретили олимпийские чемпионы Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова, а также Димаш Кудайберген.
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