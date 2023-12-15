Один на 20 миллионов: мальчик по имени Тауелсиздик живёт в области Жетысу

По данным Бюро национальной статистики в Казахстане проживают 14 тысяч людей с именем Азат (свободный), 15 тысяч Еркинов (вольный), 24 человека с именем Астана, 185 Касым-Жомартов, 45 тысяч Нурсултанов, 31 Казахстанов, 17 Атамекенов и 71 Байтереков. И только Тауелсиздик (Тәуелсіздік - независимость) – один единственный на весь Казахстан. Живет он в маленьком селе Коктал области Жетысу. Мальчику 12 лет. Корреспондент BaigeNews.kz пообщалась с уникальным казахстанцем и его родителями.

В 2011 году в семье Нусиповых на свет появился их долгожданный первенец Тауелсиздик. Над именем даже не раздумывали – мальчик родился в год 20-летия независимости Казахстана.

Отец Тауелсиздика Батырбек Нусипов рассказывает, что родственники и друзья осуждали выбор имени для его первенца.

"В начале все удивлялись, спрашивали, почему именно такое имя. Кто-то даже говорил, что имя плохое, сложное. Но я лично доволен именем сына. Это моя своеобразная благодарность нашим предкам за независимость, которую они нам подарили", - делится Нусипов.

Мама мальчика Гулим Жанказиева признаётся, что поначалу ей трудно было называть сына Тауелсиздик. Поэтому женщина ласково называла его Тимош.

"Сейчас привыкаю называть Тауелсиздика полным именем. Ребёнок взрослеет. Надо сызмала называть детей своими именами. Иначе так и останется Тимошем на всю жизнь. Люди, когда первый раз слышат имя, удивляются. Некоторые даже просят сфотографироваться с ним, а потом выкладывают себе в инстаграм", - рассказывает мама.

Тауелсиздику Батырбекулы сейчас 12 лет. Учится он в 7 классе села Коктал Панфиловского района. У мальчика есть сестрёнка Хабиба 9 лет и братишка Тауекел, которому ещё нет и года.

Тёзке независимости легко даётся учёба. С первого класса Тауелсиздик учится на одни пятёрки. Ну а любимые предметы, как и полагается обладателю такого необычного имени, - история Казахстана и всемирная история.

- Потому что там мы изучаем историю своей родины и историю других стран. Это очень интересно для меня, - рассказывает герой моей зарисовки.

- Что тебя больше всего впечатляет в истории Казахстана? – уточняю я.

- Мне особенно из истории Казахстана нравятся главы про сражения казахов с джунгарами, про голодомор, когда умерло больше миллиона казахов, про декабрьские восстания.

Мамам мальчика говорит, что Тауелсиздик не по годам хозяйственный и выносливый. Дело в том, что отцу мальчика из-за своей работы приходится подолгу отсутствовать дома. В это время вся работа по хозяйству ложится на плечи сына. В хозяйство входит десяток лошадей, столько же овец и пару коров, а ещё топка печки и уборка снега зимой, а летом – огород и выпас скота на джайлау. Прошедшей весной мальчик впервые сам погнал стадо лошадей на пастбища.

По словам мамы, Тауелсиздик отличается очень добрым сердцем. Он всегда переживает за родных, друзей, одноклассников. Хочет кому-то помочь, выручить. В классе и дети, и классная руководительница знают, что в трудной ситуации можно обратиться к Тауелсиздику: он и с домашним заданием поможет, и за слабого заступится, и на школьном мероприятии честь класса защитит.

Гулим рассказывает, что Тауелсиздик уже с рождения патриот. В четыре года он попросился в Астану, чтобы увидеть Байтерек. Отец не стал отказывать сыну и специально повёз его в столицу, где показал ему не только главный символ города, но и другие достопримечательности.

Сейчас мальчик мечтает побывать заграницей, полетать на самолёте. Когда мы заговорили о планах на взрослую жизнь, ребёнок начал с родителей.

- Я хочу возить родителей на отдых в старости. Мечтаю повести их в Турцию и Дубай. Они в нас очень много вкладывают, хочу отплатить им тем же.

Семиклассник признаётся, что в будущем видит себя прокурором.

- Наверное, хочешь пользоваться уважением и носить форму? – спрашиваю я, ожидая односложного ответа.

- Ну, это тоже. А вообще хочу изучить все-все законы, хорошо в них разбираться, защищать права людей, наказывать тех, кто не соблюдает законы. Я хочу, чтобы в Казахстане всё было справедливо. Чтобы справедливость была превыше всего, - поразил меня глубиной ответа мой собеседник.

В свободное время мальчик не сидит как все его сверстники в телефоне. Тауелсиздик любит посвящать время своим лошадям. Оно и неудивительно. С детства он был окружен лошадьми. Уже не раз мальчик участвовал в кокпаре. Когда мы заговорили о лошадях, у мальчика загорелись глаза.

"Я люблю ухаживать за лошадьми, поддерживать чистоту и порядок в конюшне, скакать и просто гладить их. Со временем я научился понимать поведение этих животных, чувствовать эмоции, распознавать мимику. Они очень умные, чувствуют людей", - кажется, Тауелсиздик может вечно рассказывать о лошадях.

В завершение беседы спрашиваю, нравится ли нашему герою его имя.

"Рад, что отец назвал меня именно так. Я горжусь своим именем. Моё имя означает свободу, независимость, спокойствие и благополучие нашего народа. Мне нравится моё имя", - с уверенностью отвечает Тауелсиздик.

Нет сомнений в том, что юный казахстанец станет достойным гражданином страны и покорит самые недоступные вершины. Ведь не зря же он такой один на 20 миллионов.

Фото: архив семьи Нусиповых.