Один из центральных проспектов перекроют до 9 марта в Астане

Участок проспекта Туран перекроют в Астане для прокладки инженерных сетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

С 21 февраля по 9 марта будет закрыт проезд по проспекту между улицами Орынбор и Баглановой.

На прилегающих участках уже установлены дорожные знаки и скорректирован режим работы светофоров.

"Альтернативными маршрутами являются улица Айтматова и проспект Кабанбай батыра. Временно в целях сокращения заторов по проспекту Кабанбай батыра разрешено движение по автобусным полосам, фиксация нарушений движения по ним будет отключена. Изменены маршруты городских автобусов №26, 27, 40", - сообщили в акимате.

Сотрудники департамента полиции просят водителей быть предельно внимательными и заблаговременно планировать маршруты передвижения.