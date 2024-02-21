Один из центральных проспектов перекроют до 9 марта в Астане
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Участок проспекта Туран перекроют в Астане для прокладки инженерных сетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.
С 21 февраля по 9 марта будет закрыт проезд по проспекту между улицами Орынбор и Баглановой.
На прилегающих участках уже установлены дорожные знаки и скорректирован режим работы светофоров.
"Альтернативными маршрутами являются улица Айтматова и проспект Кабанбай батыра. Временно в целях сокращения заторов по проспекту Кабанбай батыра разрешено движение по автобусным полосам, фиксация нарушений движения по ним будет отключена. Изменены маршруты городских автобусов №26, 27, 40", - сообщили в акимате.
Сотрудники департамента полиции просят водителей быть предельно внимательными и заблаговременно планировать маршруты передвижения.
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