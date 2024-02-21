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Один из центральных проспектов перекроют до 9 марта в Астане

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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Участок проспекта Туран перекроют в Астане для прокладки инженерных сетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы. 

С 21 февраля по 9 марта будет закрыт проезд по проспекту между улицами Орынбор и Баглановой.

На прилегающих участках уже установлены дорожные знаки и скорректирован режим работы светофоров. 

"Альтернативными маршрутами являются улица Айтматова и проспект Кабанбай батыра. Временно в целях сокращения заторов по проспекту Кабанбай батыра разрешено движение по автобусным полосам, фиксация нарушений движения по ним будет отключена. Изменены маршруты городских автобусов №26, 27, 40", - сообщили в акимате.

Сотрудники департамента полиции просят водителей быть предельно внимательными и заблаговременно планировать маршруты передвижения.

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