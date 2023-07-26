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t.me/qr_tjm Сегодня, 15:46
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Сегодня, 15:46
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Фото: t.me/qr_tjm

Один человек погиб при взрыве на заправке в Экибастузе

На взорвавшейся газозаправке в Экибастузе, возле одной из цистерн, найдено тело молодого мужчины, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

"26 июля в 13:24 в Экибастузе по улице Кунаева, 5 на АГЗС происходит горение четырех резервуаров с газом, также ориентировочно на месте находились 40 газовых баллонов. В 15:22 вблизи цистерны обнаружено тело молодого мужчины. Личность уточняется", - рассказали спасатели.

По некоторой информации, погибший работал оператор на заправке, он был сыном хозяина АГЗС. 

Ранее сообщалось, что четыре цистерны с топливом горят на автомобильной газозаправочной станции в Экибастузе.

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Сегодня, 15:46
346
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