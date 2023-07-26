Один человек погиб при взрыве на заправке в Экибастузе

Фото: t.me/qr_tjm

На взорвавшейся газозаправке в Экибастузе, возле одной из цистерн, найдено тело молодого мужчины, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

"26 июля в 13:24 в Экибастузе по улице Кунаева, 5 на АГЗС происходит горение четырех резервуаров с газом, также ориентировочно на месте находились 40 газовых баллонов. В 15:22 вблизи цистерны обнаружено тело молодого мужчины. Личность уточняется", - рассказали спасатели.

По некоторой информации, погибший работал оператор на заправке, он был сыном хозяина АГЗС.

Ранее сообщалось, что четыре цистерны с топливом горят на автомобильной газозаправочной станции в Экибастузе.