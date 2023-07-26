Крупный пожар на заправке тушат в Экибастузе

Четыре цистерны с топливом горят на автомобильной газозаправочной станции в Экибастузе. Есть опасность распространения огня на жилые дома, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в ДЧС Павлодарской области, ЧП произошло 26 июля в 13:24 по адресу Кунаева, 5.

"На газозаправочной станции происходит открытое горение четырёх цистерн с переходом огня на рядом стоящий продуктовый магазин "Феруза". Есть опасность распространения пламени. Выстроена защита соседних зданий. Дома частного сектора находятся через дорогу в 100 метрах от очага горения", - сказано в сообщении.

На месте работают 20 сотрудников и семь единиц техники.