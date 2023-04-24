Одежду на 600 тысяч тенге вынесла из магазина семейная пара в Астане

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Семейная пара похищала одежду из спортивных магазинов Астаны. Полиция установила причастность дуэта к пяти эпизодам краж, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина и женщина заносили одежду в примерочную, снимали с неё антикражные магниты, а затем спокойно покидали бутики с обновками.

"За два посещения они вынесли одежду на общую сумму более 600 тысяч тенге. В другом случае пара в торговом доме похитила женскую сумку стоимостью 20 тысяч тенге. Установлено, что они причастны к пяти эпизодам краж", - сообщили в полиции.

Подозреваемые признались в совершении краж. 28-летний гражданин С. водворён в ИВС.



По фактам проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК.