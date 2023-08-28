Очнувшаяся после комы канадка сразу же вышла замуж

В Канаде женщина очнулась после комы за считанные дни до собственной свадьбы и немедленно вышла замуж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Global News.

Как пишет издание, жительница канадского города Лондон Сара Кемпинска и её возлюбленный два года готовились к свадьбе. Церемония должна была состояться 3 июня.

Однако незадолго до этого женщина, страдавшая аутоиммунным заболеванием, перенесла хирургическую операцию. После операции её состояние ухудшилось, и медикам пришлось ввести канадку в медикаментозную кому.

Намеченная свадьба оказалась под угрозой, но родные невесты не теряли надежды и продолжали готовиться к церемонии. Жених выяснил её свадебные планы и сделал всё, что она не успела сама, а персонал больницы даже ухаживал за волосами женщины, пока она была без сознания.

Семья была готова перенести свадьбу, но женщина успела очнуться за четыре дня до мероприятия. Курс лечения завершился, её самочувствие улучшилось. В итоге канадка благополучно вышла замуж.